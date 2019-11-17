港樂齡科技發展慢　羅致光最看重自動沖涼機

港府自去年12月推出十億港元的樂齡及康復創科應用基金，截至今年2月已批出3700多萬港元，資助超過210個安老及康復服務單位購置或租用合共約870個創科產品。勞工及福利局局長羅致光今(17日)在網誌提到，第二批次申請已於9月截止，收到超過650服務單位，合共約2300個項目申請，較多機構申請特別餵食用具、樓梯機等，而政府與社會服務聯會將於本月21至24日舉行第三屆樂齡科技博覽暨高峰會。

羅形容，香港在安老服務應用科技的發展「慢」長，由1996年成立長者安居協會，為長者提供平安鐘服務至今，「雖說凡事不能一蹴即至，總是有些心急」，因此制訂《安老服務計劃方案》時，發展樂齡科技是重點之一，而第一項引起他注意的樂齡科技產品是「自動沖涼機」，因濕滑的浴室往往是長者及照顧者跌傷或扭傷的高危地方。

他指，現時香港的樂齡科技研發及應用，只是發展不久，面對人口未來的高速高齡化，冀樂齡科技博覽能夠提供一個平台，為不同的持份者透過協作，一起推動其發展。月底舉行的樂齡科技博覽將設3個特色主題館，深入介紹樂齡科技的應用，包括「樂齡美食街」，將提供各種有關吞嚥困難人士用餐的資料和方法，藉此推廣「跨代共膳」概念，希望方便更多吞嚥困難人士與不同人「同枱食飯」。