中環街市活化　市建局冀本屆政府任滿前全面開放

市區重建局2017年10月正式從政府接手中環街市，開始保育及活化工作。市建局行政總監韋志成今(17日)在網誌表示，市建局致力於2021年上半年內，率先開放中環街市大樓大部分樓面及設施，包括24小時開放的行人通道和公共空間給公眾使用，並希望本屆政府任滿前，全面開放整座活化後的中環街市。

韋志成指，中環街市已有逾80年歷史，其結構已受很大程度侵蝕而出現破損，其保育活化相比一些不涉複雜結構問題、純翻新的保育項目，難度要高幾倍，需時較長。

其中大樓的主體混凝土復修工作，因要兼顧地盤施工期間，繼續保持大樓2樓24小時公眾行人通道的運作，承建商需分階段為大樓分期進行復修加固。承建商自去年11月展開大樓主體復修工程，不足一年已完成逾7成需修補和加固工作的混凝土面積。市建局已定下目標，於2021／22年度完成整項活化工程。

為讓市民能盡早使用保育活化後的中環街市，該局並決定分階段開放大樓，提前開放給公眾使用和商戶經營。首階段部分包括大樓內的24小時行人通道、通道內新建的公眾洗手間、中庭和皇后大道中的公眾休憩空間，以及地面、一樓和二樓的部份內部營運空間。這些設施預計2021年上半年內可率先使用。至於餘下部分，包括德輔道中外牆新立面和一條由地面直上行人通道的電梯，將在2022年上半年完成及開放。

就項目落成後的營運安排，韋指有關營運夥伴的招標工作，最快明年初會展開。韋形容中環街市項目是市建局成立以來規模最大的保育活化計劃，市建局會盡最大努力，在未來2、3年內完成整個活化項目。