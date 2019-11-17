修例風波：轟示威暴行與恐怖分子無異　陳茂波促割席

反對修訂《逃犯條例》風波持續逾5個月，港府被批評救港不力。財政司司長陳茂波今(17日)在網誌批評，暴力和仇恨正在吞噬整個社會，亦讓香港處於極為危險的境地，強調現在比任何時候都更需要與暴力割席。他重申止暴制亂、恢復秩序是政府當前的關鍵要務，將加強跨部門統籌，以應對目前困難，包括工作協調及信息發放，又強調需要市民的配合支持。

陳以《拒絕「攬炒」》發表網誌，詳列香港經濟衰退的情況，並指任何罷工、罷市只會令經濟雪上加霜，打工仔搵食更艱難，批評暴徒堵塞主要幹道，企圖迫使市民變相「被罷工」，不但為市民帶來不便，更對他們的安全造成威脅，形容做法非常自私及不負責任。

他又指，有鐵路及車廂被縱火致嚴重焚毁，連市民駕駛中的汽車及載客列車亦被擲汽油彈，嘗試移開路障的市民更面對暴徒從高處擲下雜物、弓箭的威嚇，甚至是汽油彈的襲擊。他直指，相關暴行嚴重違法，直接危及無辜市民的生命安全，蠶蝕香港社會一直珍視的文明理性價值，行徑近乎恐怖主義。

陳認為，如果以暴力追求所謂的「公義」、甚至「復仇」，反問「這又與恐怖分子有甚麼分別？」，實際只是以殘暴的手法來恐嚇他人。他重申，無論是甚麼藉口，均絕不可能成為暴力的理由，現在比任何時候都更需要與暴力割席。