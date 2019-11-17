未受訓被要求用新儀器　護士投訴無門　醫管局被批黑箱作業

醫院管理局職場欺凌及員工投訴機制一直為人詬病，繼揭發有護士病假紙遭上司傳閱被私隱署批評違例，但醫管局內部調查仍裁定投訴不成立後，醫管局職工總會今日(17日)再揭發有護士疑在沒有培訓下被上司要求操作新型洗腎機，護士質疑漠視病人風險作出投訴，醫管局調查委員會認為投訴屬實，但卻裁定投訴不成立。工會批評醫管局投訴機制醫醫相衞及黑箱作業，伸訴機制失效，要求檢討。

於九龍中聯網醫院任職註冊護士的林姑娘透露，2017年6月向管理層投訴，指病房經理強迫她使用未接受過操作培訓的新型洗腎機，她擔心危及病人而拒絕依從，及後部門運作經理才安排培訓，但訓練時間卻安排於她當值照顧洗腎病人期間，但又未安排人手替代當值，她向員工調查委員會投訴。調查小組雖證實上司未有為她安排合理培訓，但卻以最終無病人出事為由裁定她投訴不成立。由於不歡而散，她最後要求調去同院其他洗腎中心工作。

林遂向員工上訴委員會投訴上司失職及虛假陳述她已參與洗腎機介紹講座當是培訓，以及引用錯誤人手比例指她僅照顧1至2名病人，有空餘接受培訓，而林當值時實際要同時照顧69名病人，包括家中病人隨時要支援的護理求助，惟上訴委員會卻仍裁定投訴不成立。林指整個投訴機制歷時兩年，冗長拖延，並批評調查過程粗疏及涉嫌包庇，無法還員工公道，任由職場欺凌及漠視病人風險事件存在。

醫管局職工總會總幹事吳冠君表示，事件反映管理層無注重病人安全，投訴機制失效，職場欺凌無法伸張個案比比皆是，他查詢醫管局發現過去3年有631宗員工投訴個案，當中23宗上訴至上訴委員會，但竟從無一宗成功上訴，他要求全面檢討投訴機制。醫管局職工總會主席林娟批評，失效的投訴機制無疑等於是「二次欺凌」，要求醫管局增加上訴委員會成員數目及代表性，並允許工會代表陪同員工出席投訴會面，確保調查有足夠透明度。