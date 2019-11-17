修例風波：機場10月客運量跌13%　內地東南亞客減幅顯著

反對修訂《逃犯條例》引起連場示威，令訪港旅客大幅減少。機場管理局今(17日)公布香港國際機場上月的航空交通數字，上月客運量為540萬人次，飛機升降量約3.4萬架次，分別較去年同期大跌13%及6.1%，貨運量亦較去年同期減少5.5%，至42.8萬公噸，跌幅較9月有所收窄。

數字又顯示，今年首10個月，機場錄得客運量6080萬人次及飛機升降量35.3萬架次，分別較去年同期減少2.2%及0.6%。貨運量則較去年同期下跌7%至390萬公噸。至於過去12個月，客運量及飛機升降量分別減少1.6%及0.2%，至7330萬人次及42.5萬架次，貨運量則減少至480萬公噸，較去年同期下跌6.4%。機管局解釋，上月份客運量因訪港旅遊表現疲弱而持續減少，來往中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。

不過與去年同期比較，轉機或過境旅客量錄得7%增長，香港居民外遊人數亦較去年同期增加2%。出口貨運量表現亦見改善，與去年同期相比僅下跌2.6%。在主要貿易地區中，出口往日本及歐洲的貨運量表現較其他地區優勝。