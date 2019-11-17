90%綜援戶指金額不足應付基本開支　促全面改革

香港社區組織協會、兒童權利關注會今日(17日)召開記者會，公布「綜援兒童生活狀況問卷調查報告」，反映綜援資助不足，兒童生活及學習有困難，要求全面改革綜援。

是次調查採取問卷形式，共訪問70位主要居住在西九龍並正領取綜援的貧窮家庭兒童。結果顯示，90%受訪者認為每月領取綜援金額未能應付基本生活開支，大部分受訪者在支付綜援未有津貼的生活必需品項目時，面對極大困難，並須減少其他開支。當中75.9%表示繳付租金按金有困難，63.9%支付房屋的煤氣或石油氣按金有困難。

協會建議重新釐定最低生活水平，按預測通脹率調整；恢復健全私人成人綜援戶的長期個案補助金；為不同年齡的綜援兒童分層提供基本金額，如分為幼兒、小學、中學時期發育期等。協會亦強調政府應盡快實施租金管制，並盡快增加綜援金額。

洪先生指，自己育有一名就讀小一的女兒，太太住在內地，由於要照顧女兒，故他沒法工作，並領取綜援1年多。現時每月拿到的綜援金額只有9000多港元，當中包括租金津貼的3700多港元。但他指自己現時住在80幾呎的劏房，已經要4500港元，每月都要自己額外補錢，綜援收入更是「月月清」，臨近開學一次性雜費如書簿費等大增，增加財政壓力，故渴望政府實施租金管制及加大綜援金額。