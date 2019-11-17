修例風波：環保署二噁英數據突停　網民質疑涉政治因素

催淚彈被質疑釋放可損健康的二噁英，有網民發現，環境保護署自9月起沒有在其網頁公布每月有關二噁英的監測數據，而空氣質素健康指數的網頁亦沒有公布上月的二噁英水平，令人質疑與政治因素有關。環保署解釋，10月收集的二噁英樣本已送往化驗，而本月的二噁英採樣工作仍在進行中。

東網記者翻查環保署的網頁，資料與統計數字中列有周邊二噁英監測摘要的數據，每月均會公布該月的二噁英含量，惟今年9至11月均未有公布，而網頁最底部顯示該網頁的修訂日期為本月1日。至於同屬環保署的空氣質素健康指數網頁，每月均會公布中西區及荃灣的二噁英水平，惟10月的數字至今仍未上載，而網頁最近更新時間為本月17日。

環保署回應指，去年及今年截至9月的二噁英日均濃度是每立方米0.009至0.086皮克，該署並沒發現有異常情況出現。該署已將10月收集的二噁英樣本送交政府化驗所作化學分析，分析工作一般需時數星期，預期本月底會完成。待收到報告後，環保署會盡快在網頁公布數據，而本月的採樣工作仍在進行中。