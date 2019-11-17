每日一片：交通燈失靈　貨車高速撞翻7人車

貨車以高速攔腰撞向7人車，導致全車翻側。(互聯網)

連場的示威活動，不少交通燈都「壯烈犧牲」而出現失靈，面對「冇燈」的路面，司機行車時務必要小心翼翼。不過有車Cam就拍得一架7人車行駛「T字」路口時，被一架高速前進貨車攔腰直撼，全車翻側，非常震撼。

事發於昨日(16日)中午約12時，現場是屯門杯渡路近屯門輕鐵站，由網民Victor Chu上載到Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」的片段所見，當時路口交通燈已失靈，沒有任何燈號。期間一架7人車駛至近杯渡路「T字」路口，向屯門市中心方向右轉時，當駛至路中央，一架白色客貨車突然駛至，7人車雖即時煞車，但貨車已攔腰撞向7人車車身，強大衝力下，7人車被撞至全車翻側。目擊意外的網民不禁在貼文留言「壞咗紅綠燈嘅路口要打醒十二分精神」。

雖然意外與交通燈失靈有莫大關係，不過網民認為兩架車司機駕駛態度亦有問題，「架7人車明知冇紅綠燈仲要衝出去」、「架貨車無減過速」、「冇路燈嘅地方真係要開慢啲」。不過亦有人猜測是否貨車方向交通燈正常運作，「其實如果貨車嗰邊盞燈無壞的話，如果啫，佢咁樣直過又好正常」。

警方發言人指，事發後7人車上一名40歲姓洪女子及8歲姓陳男童受傷，而貨車上一名姓林40歲男子亦報稱受傷，全部送院治療，案件列交通意外有人受傷處理。