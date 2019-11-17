今晚抬頭迎獅子座流星雨　下月中緊接雙子座流星雨

市民今晚(17日)午夜過後有機會欣賞到流星雨，香港太空館表示，周一凌晨2至6時有獅子座流星雨降臨，預計每小時約15顆流星，石澳、西貢及船灣等地均是理想觀賞點。12月中則有雙子座流星雨接力登場。

踏入11月，市民又有機會感受獅子座流星雨的絢麗，據太空館稱，今年獅子座流星雨的活躍期為11月6日至30日，高峰期為18日下午1時，天頂每小時數目為15顆流星，建議觀測時段為18日凌晨2至6時，但本地觀測條件平平。

而12月則有雙子座流星雨，活躍期由12月4日至17日，高峰期在15日凌晨3時，天頂每小時數目多達140顆流星，建議觀測時段分別為13日晚上9時至翌日早上6時，以及14日晚上9時至翌日早上6時，但本地觀測條件較差。

太空館解釋，本地觀測條件是以月光於高峰期的影響及觀測時段是否有利於香港作評估，分為「極佳」、「良好」、「平平」、「較差」及「惡劣」五級。

流星雨成因是地球遇上一群密集的流星體，一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質或由瓦解了的彗核所形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同的軌道，由於流星群的軌道頗為固定，所以地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨。

太空館又說，流星雨通常都並不特別壯觀，有時甚至只比平日的流星稍多而已，令不少慕名而至的觀星者大失所望；但如果有幸看到一次真正的流星雨，肯定是一次畢生難忘的經驗。