政Whats噏：市民狙擊催淚煙影響　高永文勞氣回應

還記得喺2015年，時任食物及衞生局局長高永文落區宣傳政改方案，與一名反政改長者激辯，更怒吼對方，最後用「講完」二字作結。今日(17日)網上流傳一段短片，離開熱廚房嘅高永文仍然好有火氣，喺街頭被市民狙擊，批評高迴避有關催淚煙嘅問題，高好勞氣話每一件暴力都會對身體做成傷害，仲反問誰先用暴力？

網上流傳嘅短片長約3分鐘，當時高永文身處慈雲山，有多名市民趨前問佢依家香港各區充滿催淚煙，政府應該點樣保障市民嘅健康？當高想回應時，有市民搶發言，高即刻話：「你想自己講，定我講」，跟住該市民就話講完嘞，叫對方答。

高就話警察有佢哋嘅職務，用最低武力保持社會嘅健康，但面對汽油彈、腐蝕性液體，又有人阻住市民返工生活，呢種情況唔可以繼續，又話知道好多青年心裏有一團火，跟住話：「不過，我話畀你聽，我三十年行醫學咗一樣嘢，就算自己認為好啱嘅‧‧‧‧‧‧」，未講完就瞬即被市民打斷。

該市民搶住講，希望以高嘅專業去解答依家喺人民嘅健康善後應點樣處理？唔係講暴力同汽油彈嘅問題，高即刻黑面，好嚴肅咁話「哎呀，如果你講到汽油彈同腐蝕液體對人嘅身體有幾大傷害，依家有啲執法人員喺醫院，佢哋受到二級、三級燒傷，佢哋將來面對好艱苦嘅生活，我做醫生，我就知道」，該市民隨即話高冇答問題，高即刻勞氣回應，嗰啲汽油彈燒到有人危殆呀！」

市民又話高都係冇答佢哋嘅問題，又話佢哋係問催淚彈！高即發火「我知道，我知道。每一樣嘢，每一件暴力事件都會對身體有影響，你有冇問過邊個人用暴力先？」之後，有市民話明白佢嘅立場嘞，冇嘢再問，喺該等市民離開時，高仲話其實我有一句嘢想講㗎！跟住就冇咗畫面，唔知佢嗰句想講乜呢？