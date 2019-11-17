修例風波：官媒稱前線警籲加強武器火力　攜步槍執勤

有警務人員今日(17日)遭示威者用弓箭射中小腿受傷，另一名防暴警員則被鋼珠擊中面罩近鼻樑位置，並無受傷。有內地官媒引述香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光，稱彈珠和弓箭均是致命武器，為保障前線警務人員基本生命安全，警隊應立即授權上街執行任務的防暴隊，攜帶並使用步槍等火力更強的中距離武器。

官媒續引述陳指，香港警隊一直配備步槍等中距離武器，但截止目前並未允許防暴隊處理暴力行動時攜帶和使用，鑑於弓箭和彈珠已在今日的暴力行動中出現，警隊高層應迅速考慮上述提議。

官媒又引述陳祖光指，警隊高層必須拿出更堅定的決心止暴制亂，「不能讓前線警員同事只依靠自己的身體和催淚彈直接面對暴徒」，又指現時前線警察和暴徒使用的武器在武力級別上一直不對等，暴徒使用汽油彈和磚頭等均可致命，但前線警員卻無足夠保障和武力裝備。

另外，官媒又指多名基層警務人員今日亦在內地社交媒體發文，呼籲授權前線警務人員使用與暴徒同等武力級別的武器，又引述其中一名警察的發文，指「面對一次又一次致命武力襲擊……你們還是拒絕我們使用同等的武力層次。難道我們的性命就不是性命？我們都是家人的爸爸、老公、兒子，我們只是血肉之軀」。另一人就指「暴徒變本加厲……市民不是要一個包容、軟弱、扮可憐的警察，而是一個敢於執法、面對犯罪分子絕不畏懼的警隊」。

陳祖光在區議會選舉觀塘區雙順選區參選，同區其他參選人包括符碧珍及梁漢祺。