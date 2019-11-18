刑恐東方記者案拖逾2年　學者質疑律政司處理不當

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件證據確鑿、有片有相有人證，惟至今拖延逾兩年，仍未起訴黎智英。東方與受害記者在10月30日第16度去信律政司要求交代案件進度，律政司於本月13日以電郵回覆，惟回覆內容仍是與過往大同小異，只是調動段落，有如搬字過紙，答完等於無答。學者狠批律政司一味靠拖，更質疑律政司連單一刑恐案亦不能檢控，根本無能力應對近日連串社會事件。

黎智英涉刑恐東方男記者事發至今逾2年，案發經過全程被錄影，證據確鑿，卻未聞檢控。為討回公道，東方和受害記者先後16度去信律政司，其中3次去信違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾，是次雖有回應，卻與過往多次回覆的內容幾近相同，僅稱「案件由展開調查至提出檢控的所需處理時間，要視乎多項因素而定」，無正面回應案件檢控進度，甚至將2個段落調換次序了事，全是搬字過紙，廢話連篇。

「律政司答埋樣辦說話，冇新意思，絕對係喺度敷衍東方！」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司拖足逾2年都不檢控黎智英，令人質疑是否因為受害人是東方記者而刻意拖延，促請律政司清楚交代進度及檢控決定。他續指，這宗案情簡單、證據確鑿的刑事恐嚇案件都處理不當，很難相信律政司司長鄭若驊有能力在社會情況持續惡化下，公平公正地作出檢控，更遑論協助政府平息事件。

黎智英涉刑恐東方男記者案發生於前年6月4日傍晚，黎智英在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方男記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片。事件令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需要接受精神科及心理醫生治療。

不過，事發至今超過2年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄取口供。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。