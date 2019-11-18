修例風波：私家車柯士甸道衝防線警開一槍 水炮車再向人群射水驅散

【00:42】疑有示威者持燃燒彈走入在場採訪記者群，意圖突襲水炮車，水炮車往記者射水，涉事示威者遭在場記者指罵。

【00:40】多名義務醫護人員被反綁拘捕。

【00:35】逾百「速龍」連同多名防暴同僚開抵柯士甸道與彌敦道交界布防，準備作出新一輪驅散行動。

【00:30】示威者與防暴警再「且戰且走」，一批示威者沿柯士甸道、佐敦道及漆咸道南一帶逃跑，期間再掟出多枚汽油彈，防暴警亦施放多枚催淚彈還擊，現場「槍聲嘭嘭、彈痕處處」。

【00:20】示威者在柯士甸道近槍會山軍營對開掟汽油彈，水炮車射藍水驅散示威者。

【00:10】水炮車展開新一輪攻勢，在柯士甸道近庇利金街向人群射水，驅散示威者。

【00:00】接近凌晨時分，一輛白色私家車在尖沙咀柯士甸道擬衝向警方防線，警員千鈞一髮之際，向私家車開一槍。

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昨日(17日)多區仍現「戰線」，遭示威者大肆破壞，其中紅磡理工大學及附近一帶成重災區，遭示威者佔據，並向防暴警投擲多枚汽油彈，至深夜戰況仍激烈，示威者繼續以汽油彈「狂攻」，而防暴警多次以催淚彈及橡膠子彈還擊；並以裝甲車推進及水炮車還擊，期間有裝甲車遭汽油彈掟中着火。