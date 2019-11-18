美化河道景觀　推動親水及近水文化

政府提出發展「河畔城市」，近年完成多個河道改善工程，例如西貢蠔涌河、大埔林村河上游等，不但美化環境，亦令河溪生態變得多元化，啟德河成為市區第一條「綠化河道走廊」。發展局局長黃偉綸指，未來將有多條河道進行改善工程，這些工程最快於明年開展，會透過加入綠化元素，美化景觀，令河道與周邊環境融合，推動親水及近水文化，同時加強河道與社區的連繋。

黃偉綸昨在網誌介紹河道改善工程，提到渠務署會以「易行九龍東」的理念，將觀塘敬業街明渠活化成「翠屏河」，提升其排洪能力，並在河畔建造行人通道、跨河行人通道和園景平台等，加強四周的連繫，工程最快於明年初展開。渠務署工程師葉沛璣指，「河畔城市」是藉着推行活化河道項目，及在規劃新發展區時，加入防洪人工湖、河畔公園等設施，為公眾提供高質素的公共空間，加強河岸的連繫，並注入創新元素，促進市民之間的互動，共同享用河道設施。大圍明渠、佐敦谷明渠、火炭明渠成為首3條活化潛力最高的明渠。

其中大圍明渠活化計劃，渠務署工程師梁建基指，明渠上游連接下城門水塘，適宜保留周邊的大自然環境，主要考慮如何將附近生態引進河道，以促進生物多樣性。計劃未來會將長約2公里的混凝土排水道活化成大型綠化空間，並研究讓市民走進河道進行親水活動是否可行，工程預計在2024年展開。

梁指，在河道上推動親水活動有一定挑戰，因暴雨時明渠有機會洪水氾濫，該署需要研究一個全面的洪水預告系統，令市民在洪水來臨前安全離開河道，同時亦要因應情況改善水質。活化佐敦谷明渠及火炭明渠的項目，將分別於2020年第1季及2024年展開。