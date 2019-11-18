東方民調：蒙面起底禁太遲　無法止暴制亂

修訂《逃犯條例》引發的示威衝擊持續，暴力程度有增無減，而政府於此段期間曾多次申請臨時禁制令，更曾引用俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》以訂立《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），惟始終未能有效止暴制亂。政府對反修例風波束手無策，有市民認為禁蒙面法刑罰過輕，未能起阻嚇作用；有立法會議員則認為，未能有效執行禁制令，變相縱容違法行為。

禁蒙面法於上月五日以「先訂立，後審議」方式制訂，負責審議有關法例的小組委員會召開禁蒙面法公聽會，九十九名公眾人士發表意見，有近六成人支持立法，有四成人反對。但無論支持或反對立法的市民均炮轟政府，有市民認為禁蒙面法刑罰過輕，未能起阻嚇作用。另有學者則指禁制令條文不清晰，導致執法困難。

除了禁蒙面法實施以來拘捕人數少，「止暴制網」姍姍來遲，社會動盪五個月，律政司上月底才向高等法院申請頒發臨時禁制令，禁止任何人在網上及其他平台，發布言論煽動他人使用或威脅用暴力傷人或損毀財物，但同樣未見成效，煽動襲警或四出破壞的貼文仍然湧現網上討論區。同時，有關起底行為的禁制令亦已頒發，警務人員及親屬個人資料卻仍然於網上流傳。

立法會議員陳恒鑌坦言，禁制令來得太遲，初期有一定阻嚇作用，惟未見一套有效的執法機制，自實施以來相關起底及煽動言論未有明顯減少情況，不排除有人根本無懼禁制令，促請當局切實執行並且絕不能手軟，否則只會縱容違法行為。

政府多次表示要止暴制亂，但只是信口開河，香港現時如「無政府狀態」，政府被質疑有何實質方法解決問題。政務司司長張建宗在立法會卻繼續口號式回應，指止暴制亂絕對不是口號，又指近日的違法行為是有預謀及有部署，暴力行為超越文明社會底線，政府有決心止暴制亂，相信止暴制亂是市民夢寐以求。