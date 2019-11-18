東方民調：三罷癱交通　血戰升級硝煙罩大學

反修訂《逃犯條例》示威者連續多天發動「三罷」，暴力全面升級，大學校園變成戰場，全港交通大癱瘓，政府由最初死撐不停課，最終亦跪低。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府實施禁蒙面法及多次申請臨時禁制令，始終未能有效止暴制亂，更形容香港社會秩序已經失控，受訪者斥政府執法軟弱無能，平亂束手無策，擔心香港難尋出路。

反修例示威者自本月十一日起，連續發起「三罷」行動，癱瘓交通、四出縱火，投擲汽油彈，終引發西灣河警察開槍、市民被暴徒淋油火燒，以及中文大學十多小時激戰。及後示威者堵路破壞，港鐵大部分路線無法運作，東鐵全線停頓，巴士線大量取消。香港中學校長會指出，近日學校無法正常運作，大部分學校有逾百名學生缺席或遲到，部分學校缺席人數更多達三百人。鑑於市面危險，堵路嚴重，促請教育局及早停課。

特首林鄭月娥揚言「暴徒不可能得逞」，堅稱不會貿然停課，否則就是跌入暴徒的圈套。教育局依然死撐，宣布由學校自行決定停課，將停課責任卸給學校。在校方、家長、學生、輿論多重壓力下，教育局終於跌入暴徒「圈套」跪低，宣布所有學校停課。港府朝令夕改，被暴徒牽着鼻子走，更顯示對亂局束手無策。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問一千三百零五名十八歲或以上市民，結果顯示，對於「三罷」令全港大混亂，大學更淪為戰場，大部分受訪者表示對局勢感到擔憂，五成五感到香港社會秩序失控；兩成無奈指大學淪為示威者基地；另兩成更認為香港難尋出路。

示威者癱瘓香港三日政府仍拒停課，讓學校自行決定，最終才跪低，三成四受訪者批評當局警覺性低，任由學校學生自生自滅；一成九轟政府罔顧港人生命安全；一成八斥政府死要面，學童成磨心。

政府訂立禁蒙面法後，仍有大量示威者蒙面示威，四成受訪者指，政府軟弱執法，變相縱容；兩成三認為刑罰過輕欠阻嚇；兩成二認為無人入罪，成效存疑。

政府在五個月期間曾多次申請臨時禁制令，惟仍未制止破壞行為，五成八受訪者歸咎政府無監察實行情況，令禁制令如虛發；一成六憂條文不清晰，執法困難；一成四形容港淪為禁制令之都。

律政司亦申請臨時禁制令，禁止在網上發布煽動暴力言論及起底，但同樣未見成效，四成六受訪者直指，反映欠執法機制；三成批評姿態大於實際；一成七轟姍姍來遲，已一發不可收拾。政府透過立法、申請禁制令及推出紓困措施，始終未能緩和局勢，四成三受訪者斥政府無能；兩成九批評政府平亂束手無策；兩成四直指政府止暴制亂歎慢板。

綜觀情況，大部分受訪者認為實施禁蒙面法及多次申請臨時禁制令未能發揮作用，是政府執法軟弱及刑罰過輕，欠阻嚇性，擔心政府無能力止暴制亂，香港困局難解。