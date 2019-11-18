Dr.東：調理方法各異　痛經類型要分清

天氣逐漸寒冷，愛穿短裙的女士們最好注意下肢保暖，否則受寒邪入侵，經痛或加倍發作。中醫認為痛經是子宮氣血循環不暢或濡養不足引起，當中保暖不足或喜好生冷食物致寒邪侵襲，更加劇氣血循環受阻，令痛經更劇烈。秋冬季節要調理令人痛不欲生的痛經，中醫認為要先分清痛經的類型，由於成因或症狀各異，調理方法亦有分別。

註冊中醫師何慧潔表示，中醫認為痛經與子宮、沖任氣血循環不良有關，當氣血運行不暢，不通則痛；另一成因是子宮失於濡養，不榮則痛。她指痛經並非只有簡單的一種，通常分為幾種類型，本港女性最常見是氣滯血瘀型。由於生活或工作壓力大，導致休息不足，損傷肝臟，令肝氣鬱結形成氣滯及血瘀。此類型的痛經通常伴有頭痛及情緒化症狀，經期前或量多時特別感痛楚，當月經來潮後，痛楚反會紓緩。

另一種常見類型是寒凝血瘀，通常由保暖不足或進食寒涼生冷食物導致，令寒氣入侵沖任二脈並寄養，形成氣血凝滯，誘發痛經。此類型者於經前或行經期間會出現劇烈腹痛，亦較畏寒、面青、疲倦；經血顏色較暗紅，多血塊，月經周期較長。另一種為氣血虛弱型，多由休息不足、久病或減肥導致，造成氣血不足，通常在行經後期才有隱隱的痛經，經量少、色淡而稀，經期短；面色蒼白、易倦、失眠及心悸。

上述類型雖均屬痛經，但何指調理方法各異，正是所謂的「同病異治」。氣滯血瘀型可用當歸、川芎、柴胡或白芍等疏肝利氣及活血止痛的藥材調理。寒凝血瘀型則建議服熟地、巴戟天、小茴香及薑黃等溫經、散寒及去瘀。至於氣血虛弱型則需補氣養血及和中止痛，例如北芪、黨參、大棗及炙甘草等。何指部分人是多種體質混合，藥材或需因應體質使用。

除了中藥調理，何指可用艾灸治療，在天樞、關元穴、足三里或腰骶部穴位施行，有溫經通絡、活血止痛之效，來經前一周治療可紓緩痛經。何說，秋冬季節除了注重下肢保暖免受寒氣入侵，來經前4天一定要戒凍飲或生冷食物。寒凝血瘀或氣滯血瘀型的痛經者，腹痛難耐時可平臥並用暖水袋置於小腹或腰骶，可減緩痛楚。

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