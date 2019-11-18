修例風波：官媒批暴徒欺壓民意　離滅亡為期不遠

香港反對修例風波持續，官媒周一（18日）就當前局勢發表評論文章，批評反中亂港分子欺壓民意，是怯懦的表現，距離滅亡為期不遠。同時讚揚近日有香港市民不再做「沉默的大多數」，走上街頭戳穿反中亂港分子試圖綁架民意的圖謀，向全世界展示了廣大香港人的真實聲音，顯示社會渴求和平安寧的強大民意。

文章指出，臨近區議會選舉，暴徒及背後的反中亂港勢力變本加厲，透過癱瘓交通、殺人放火，以暴力脅迫，試圖製造「三罷」效果，製造社會混亂，影響選舉結果，奪取特區管治權；其行為嚴重踐踏法治和社會秩序，破壞香港繁榮穩定，挑戰「一國兩制」底線，盡顯野蠻與殘暴，為文明社會所不容，徹底成為香港社會的最大公敵。

一批市民周日（17日）在紅磡海底隧道清理路障時，遭暴徒瘋狂襲擊，甚至手持弓箭阻嚇；文章批評暴徒這種以恐怖欺壓民意的行徑，是深入骨髓的怯懦，暴露出其內心的恐懼與不安，當暴徒所有的手段只剩下暴力時，距離他們的滅亡已為期不遠。

文章認為，止暴制亂、恢復秩序是香港最為緊迫的任務，愈來愈多的香港人正在這面旗幟下團結匯聚，為之擔一份責任、盡一點心力。文章呼籲，香港人應從沉默中走出，涓涓細流匯成滾滾洪流，正義之聲成為社會的最強音，徹底驅散籠罩在香港上空的烏雲。