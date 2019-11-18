修例風波：500名示威者留守理大　部分現低溫症

理工大學大批示威者通宵留守校園，理大學生會內務副會長胡國弘今早(18日)在電台節目表示，現時約有500名學生仍在校園內，今早約8時有約80名學生試圖從科學館道集體離開，但警方隨即施放催淚彈。他坦言校園內的物資已消耗一半，幸校園內仍有水，但由於現場只有救護員作簡單治理，部分中催淚水的學生身上出現紅班及感到非常灼痛，需要不斷用水沖洗，因此出現低溫情況，全身持續顫抖。

被問到是否認同公民抗命，即作抗爭後面對法律後果，胡指整個行動概念由佔中開始，但時勢已有所不同，現時香港已不再屬運作合理的公民社會，斥港府置市民於不理。

理大學生校董李傲然指，警方清晨5時半左右攻入理大校園範圍大舉搜捕，雖然警方指警員未有進入校園範圍，但警員有步入校園，示威者退守大學正門長樓梯，並向正門投擲汽油彈及架設路障，現時校園內最少3人眼部受傷，情況嚴重，有約40人被水炮車的水射中後出現低溫症，但校內大部分義務急救員和救護人員已被警方拘捕和帶走，無足夠資源處理傷者。他形容理大正面對創校以來最大危機，更是反修例運動最大的人道災難，呼籲各界盡力保護理大學生。

對於理大校長滕錦光稱會陪學生去警署，確保他們的個案獲公平處理，理大學生會會長廖建鈞批評校長的做法太遲，亦不符合學生期望，學生希望安全離開的意思等同不被捕。仍在理大校園的舊生陳先生指現時只是「等死」，「出又暴動唔出又暴動」，他表示現時已被警方包圍校園，形容自己並非不想走，只是不能走，為了不被捕只能繼續死守。

理大社會政策研究中心主任鍾劍華指，據他了解，校園內仍有不少並非勇武學生，部分非勇武的年輕學生心理狀態非常惡劣，頻臨崩潰邊緣，期望管理層更積極斡旋。對於學生很大機會被控暴動，他認為在未有證據時不應以此作標籤。