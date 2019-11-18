小一自行分配學位今公布 有家長土瓜灣步行到喇沙

全港各官立及資助小學今(18日)公布有關2020年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單，其中傳統男校喇沙小學今早近9時在校內貼出名單，錄取約80多人，有約10多名家長到校查閱。有家長因交通受阻，為孫兒不惜由土瓜灣步行35分鐘到九龍城。

家長郭太太指，兒子屬首位子女，只有15分報讀喇沙，已預期希望會落空，已為兒子另外報名5至6間私立或直資學校作後備。家長梁太太指，替家人到場查閱名單，因交通問題，步行約35分鐘到喇沙小學，雖孫兒未有獲錄取，對此未有感到失望，「小朋友畀佢試下啦」。

今早同樣替孫兒查閱結果的任太太指，其子是喇沙舊生，長孫在喇沙就讀小四，對孫兒成功錄取心情平靜，又指兩名孫兒均在3至4歲便學習大提琴，形容大提琴比孫兒高。

今年有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位。

教育局早前表示，鑑於近日社會狀況，局方已於早前向參加小一入學統籌辦法的學校發出指引，呼籲學校在自行分配學位結果公布當日，除在校內張貼錄取名單外，盡量透過學校的網頁公布錄取結果。如學校未能在網頁提供錄取結果，該局亦已促請學校在網頁內提供指定的聯絡電話，以供家長來電查詢。