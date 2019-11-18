修例風波：多名社工被捕促確立角色　社署指續增社區支援

近日反修例事件風波不斷，立法會福利事務委員會今早(18日)召開特別會議，就社會福利署向受近期社會事件影響人士提供福利及社區支援方面舉行公聽會，不少社工出席公聽會時，均提到有不少社工在示威衝突場面被捕，認為前線社工在履行職責時無法得到保障，促請勞工及福利局和社會福利署確立社工的角色。

曾在元朗示威衝突中被捕的社工劉家棟形容，昨晚(17日)理工大學衝突是國際級的人道災難，質疑社工在衝突現場為何會沒有角色，更有多名社工被捕。他表示，社工並非幫政府維穩，而是在社會上對抗不公義。

有住在彌敦道附近一帶的社工表示，警方多次在彌敦道施放催淚煙，影響附近一帶的居民。她又指感到十分無助，多次想以社工身份協助路過的市民，但卻擔心在出外支援時會被指藏有攻擊性武器或非法集結，令其家人亦得不到安心，促請政府要確立社工的角色。

社會福利署助理署長彭潔玲表示，於近月的示威衝突中，某些地區的老人院和殘疾院舍受催淚煙影響，又指社署有與警方協調和溝通，但社署很難要求警方如何去做，因為法例沒有豁免社工可以在非法集結的情況下進行工作，呼籲社工們注意自身安全。至於在理工大學發生的嚴重衝突，她表示會繼續加強社區支援，希望幫助受影響人士。她亦提到，署方曾向青年提供協助，但受助人卻對政府機構未有信心，未必會願意接觸，有部分需要在非常安全的情況下才能透露其情況。