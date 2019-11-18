62%受訪者撐收回土地　44%不滿醫療服務質素

調查中62%人表示政府引用《收回土地條例》徵用私人土地「好處多些」。

房屋醫療問題備受關注。香港研究協會於上月底至本月初，訪問了1072名18歲或以上市民。62%受訪者表示政府引用《收回土地條例》徵用私人土地「好處多些」，而表示「壞處多些」的則佔17%，反映社會普遍希望政府利用《條例》增加土地使用的主導權，興建更多公營房屋，以回應市民懇切的住屋需求。

至於壓抑樓市的「辣招」措施，49%受訪者表示應「加強」，認爲應「保持不變」的佔18%，而表示應「削減」的則佔16%，反映市民對樓市加辣的聲音增加。

醫療方面，53%受訪者表示「應培訓或調配本地醫生」以紓緩公立醫院醫生人手短缺的問題，而認爲「優先放寬條件吸引海外醫生」的則佔41%。對於香港醫療服務質素方面，44%表示「完全不滿意」或「不太滿意」，調查指不滿比例偏高，反映香港的醫療服務仍有較大的改進空間。

香港研究協會指出，香港經歷了接近半年的政治風波，恢復社會公共秩序，是特區政府的當前急務；與此同時，特區政府亦應積極了解民情，創造推展民生工作的空間，推行成熟的民生措施，改善市民的生活質素。