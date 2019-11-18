搭上覆診人妻兼性交　養和專科醫生被控專業失德

養和醫院醫生懷疑爆出性醜聞！該院臨床微生物及感染學專科醫生鄧兆暉，被控在2012年與一名女病人A女士發生性關係，現被控專業失德罪，今(18日)在醫委會召開首度聆訊。A女士今沒有出席醫委會聆訊，由前夫B先生作供。

案情指，2012年A女士因腳部感染而到養和醫院求診，當時曾接觸2名主診醫生，其中1名便是鄧兆暉。A女士住院5天後出院，其後需定期返回醫院覆診。B先生提到，A在一次覆診時打扮性感，又曾聽聞她在養和醫院接觸過英俊的醫生。當時B還不清楚A出現婚外情，亦不認識鄧兆暉，但及後從A的電郵中發現她與鄧之間的來往，且得悉A的手機短訊錄音內容，發現A承認與鄧擁有親密關係。

B指出，A與鄧的戀情影響婚姻關係，B曾因第三者的介入而自己離家出走，但約一星期後又返回家中，打算破鏡重圓，可惜最終無果，兩人更在2015年正式離婚，但當時沒有提及A與鄧的關係，只以「分歧不能化解」為離婚理由，其中一個原因是不想讓一對子女知道母親的不忠。B續指，自己擁有一名繼仔及一名親生女，現時負責女兒的贍養費，包括每月提供1.6萬港元作生活之用。

辯方大律師林定國盤問證人時指出，B先生曾一家移民美國，是否因而變得脾氣暴躁？B解釋，當年受金融海嘯事件影響，所以一家需移居美國短暫生活，但否認脾氣暴躁，但承認有時會大聲喝罵前妻及繼子。