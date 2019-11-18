17歲廚師涉圍警署檢汽油彈　投訴警濫暴致身體受傷

上周三(13日)晚有逾百名示威者在旺角警署外與警方進行攻防戰，最終警方驅散示威者時拘捕兩女一男，控以他們暴動和管有爆炸品等5罪，涉案男被告張境祐今(18日)出庭應訊，暫毋須答辯，裁判官將案押後至明年1月24日，與同案兩名女被告一同再訊，以待警方化驗涉案汽油彈，期間張還押看管。

今日出庭的被告張境祐(17歲)報稱廚師，庭上所見他左手手肘位置紮上繃帶，餘下兩名女被告則為周雅桐(18歲，髮型助理)和陳彦希(19歲，學生)，她們日前已分別提訊。3人同被控於本月13至14日期間，在彌敦道近太子道西交界，連同其他人參與暴動。張另被控在非法集會時使用口罩蒙面，另與周同被控管有汽油彈。

控方今申請押後以待化驗報告，同時會翻看案發時的片段等，期間反對被告保釋。據知，警方驅散示威者並拘捕被告時，在附近發現放有汽油彈的牛奶箱，另發現一個內有空玻璃樽的垃圾箱。

辯方則投訴警方拘捕被告時使用過度武力，令被告的頸、手和腳受傷，左膝因有玻璃碎而需動手術，提出以現金1萬港元申請保釋，最終被駁回。