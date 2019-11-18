修例風波：醫管局籲勿堵交通保醫院運作　伊院籲病人留室內

【14:18】醫院管理局表示，由於伊利沙伯醫院鄰近地區發生特別事故，院方緊急呼籲所有院內病人留在室內安全地點，專科門診病人今日不要前往醫院，病人可於稍後致電診所重新安排覆診。

全港交通連日來受不同程度阻塞，醫院管理局今午(18日)表示，個別醫院的運作及病人的運送和轉院服務，目前已受到不同程度的影響，局方亦擔心病人食物、血液及其他物資的運送情況，尤其是病人樣本的緊急運送服務將會受交通阻延。醫管局呼籲公眾，以病人福祉為優先考慮，合力確保公立醫院維持正常服務。

醫管局指出，目前多個地區正出現不同程度的交通狀況，出入公立醫院的通道受阻，醫管局呼籲公眾避免堵塞醫院鄰近道路，影響病人服務。而就網上發起今日在個別醫管局工作地點舉行集會，醫管局發言人呼籲，不應在公立醫院出入口、醫院範圍及鄰近醫院的場地，包括毗鄰九龍醫院及香港眼科醫院的醫管局大樓進行有關活動，確保公立醫院運作暢順及為病人提供合適的治療環境。

醫管局早前已透過不同平台及在不同場合提醒公眾人士及員工，不應在公立醫院進行集會，以免引起不必要衝突，在表達意見時亦需注意病人和家屬的觀感和醫患關係。醫管局亦勸喻同事不要暴露在不必要的法律和專業責任風險。