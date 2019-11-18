石棺藏屍案　首被告指次被告曾自稱黑社會

荃灣石棺藏屍案今(18日)於高院續審，首被告曾祥欣續自辯，他指第二被告劉錫豪稱會處理死者屍體後，曾相信他的說法並沒有報警。法官詢問為何曾會相信劉，他解釋因劉稱有黑社會的朋友會處理。曾其後又稱劉曾說過自己是黑社會成員，但實際上是否成員，曾就不知道。劉的律師指曾此說法只是想讓陪審團知道劉可控制場面及解決事件，曾否認此說法但確認劉最終沒找到人解決問題，他們亦要避走台灣。

另外，控方盤問曾時提到曾回港被拘捕後在警誡下稱「我有幫手，不過唔係主謀」，其實等同招認自己有份參與殺害死者，只是主謀是劉，曾這樣說亦是為了將自己的角色及重要性減低。曾否認此說法，並指自己沒有參與殺害死者，他又稱：「係警察話叫我講主謀就得，所以我就講主謀此兩字」。

控方直指3名被告根本不可能只在家「老笠」死者，因為死者最終會報警，故不能留活口要滅聲，否則便要坐監。曾否認此說法，並指當時他們3人由始至終沒有想過在家中對死者做任何事，又指按劉指示當日買哥羅芳等只是「stand by」(作預備)，因劉稱會找地方(老笠)，表示「我點諗都諗唔到佢會喺屋企做任何嘢」。