網民熱話：揸得慢之過？　貨車佬手持「武器」發爛渣

職業司機工作分秒必爭，不過有些司機駕駛時的暴躁程度，卻令人咋舌。近日有車Cam拍到有貨車司機疑不滿前車「擋路」，竟趁對方停車時落車，手持疑似武器狂鬧對方，期間粗口橫飛，行徑非常嚇人。

事發於上周五(15日)下午4時半，事後事主ManChung Li在Facebook群組「馬路的事討論區」上載多條影片，更留言稱「究竟我做錯咗啲咩，令到佢拎攻擊性武器嚟兇我？」又希望網民評理。影片所見，當時事主駕車沿葵涌道向大窩口方向行駛，期間懷疑事主所駕車輛連環轉線後，擋在貨車前，引起對方不滿，貨車司機多番響按催促。後來事主轉入禾葵里，貨車企圖逆線爬頭不果，就趁交通燈兩車停車期間，貨車司機突然手持一件疑似武器物件，怒氣沖沖落車，走到事主座駕旁怒吼，又拍打玻璃窗，期間粗口橫飛，非常暴躁，司機發洩一輪後，自行走回貨車。

網民對貨車司機行徑太誇張，「佢都好大壓力喎，好易爆血管」、「遇到呢啲咁嘅情況就一定打999等警察處理」、「可能佢成車都係其他攻擊性武器呢，你有合理懷疑可以試下報警㗎。」