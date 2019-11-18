禁蒙面法被裁定違憲　律政司指不會用相關法例執法

政府於10月初引用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)訂立俗稱《禁蒙面法》的《禁止蒙面規例》，引起不少爭議。多名泛民主派人士就事件提出司法覆核，高等法院原訟庭今日(18日)頒書面判詞，裁定《禁蒙面法》所施加限制超乎合理。立法會《禁止蒙面規例》小組委員會今午召開會議，多名民主派議員在會上提到，由於法庭已裁定違憲，認為應立即解散小組委員會。

立法會法律顧問則回應指，由於在立法會大會上未能處理延展議案，加上小組委員會的審議期限已過，因此即使知道法例違憲，亦無實質需要再進行逐條審議。法律顧問解釋，法庭未有指所有《禁蒙面法》的法例是違憲，而且法庭將擇日再聆聽雙方陳詞，因此現時法庭作出的裁決，未能確實詮釋到相關條例所衍生的影響。

議員陳志全表示，法庭的裁決清晰指出《禁蒙面法》是違憲，認為議員支持一條違憲的法例會有被取消議員資格的風險，建議應解散小組委員會，即使有疑問也應凍結委員會。

議員謝偉俊則認為，會議應該要繼續進行，讓政府在會上解釋其立場，消除公眾疑慮。他表示，如議員發言在主席的主觀判斷下影響法庭判決，才有需要盡可能不提及，又指現時並沒有禁制令要求不要討論。

保安局副局長區志光在會上指，判詞超過100頁，而且觸及複雜的法律問題，需要時間研究判詞和徵詢法律意見。律政司署理高級助理法律政策專員樂逢源則表示，一般來說如有法例被判違憲，政府便不會根據被判違憲的法例去執法。

原訟庭今日裁定，緊急法授權特首會同行會在「危害公安」的情況下可訂立緊急規則的權力，是違反《基本法》中涉及特首、行政會議及立法會的職權的規定，因此屬於違憲。