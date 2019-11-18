修例風波：警暫停《禁蒙面法》執法　不用聲波炮

香港理工大學近日成為示威者與警方的「主戰場」，而且蔓延至油尖旺一帶。警方今(18日)舉行記者會時，西九龍總區指揮官卓孝業表示，陸續有市民清理路障雜物，代表香港市民容忍度已到極點，但暴徒向市民拉弓、以汽油彈等威嚇市民；在過去一周，暴徒自行進出理大，物資源源不絕，警方已給予充足時間警告他們離開，之後才進行搜捕行動。

卓承認，行動中拘捕一批自稱記者及醫護的人士，並非針對個別人士或職業，因警方已清晰表明逗留或協助者均被視為參與暴動，加上情報顯示暴徒會換裝以逃避刑責。被捕的51人中，有12人自稱醫護但無急救資格，部分人亦未能提供有效記者證明。

卓又澄清，警方無主動「攻入」或進入理大，只是警方作出驅散及拘捕途中可能進入過理大範圍，完成拘捕後已立即撤離。此外，有指警方呼籲從Y座離開，但同時向Y座射催淚煙，但卓指濃煙是裏面的人縱火所形成，令人不能離開，又指警方無用列車送走被捕人士。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，過去周末有154人被捕，年齡介乎13至54歲。由6月至今，共拘捕4491人，包括3395男和1096女，年齡介乎11至83歲。郭續稱，暴徒的武器由磚頭變成致命武器，包括綁鐵釘的石油氣罐、弓箭、腐蝕性液體，而中箭的警員，箭頭插入小腿15厘米，是企圖謀殺。

消防處署理副消防總長(總部)梁韋洛交代關於凌晨有示威者涉「搶犯」事件，指凌晨2時43分救護車到達佐敦道及廣東道位置，因有路障，救護員要徒步往現場，到達後為涉事女傷者包紮，並將她送上抬床，由警員護送前往救護車，當行到距離救護車50米處，大批尾隨救護員及警員的人士情緒激動，指罵警員。

到3時50分，3名救護員、2名警員及該名女傷者到達救護車尾，救護車主管先讓2警員上車，群眾就開始攻擊車上2警員，將磚、雜物掟入車，亦有人推撞救護車，阻止女傷者上車。救護員嘗試帶女傷者到安全位置，但被阻止，女傷者更被扯離救護抬床。及後包圍救護車人士在聽到槍聲後散去，3名救護員雖沒受傷，但再搜不到該名女傷者。

至於警方昨用「聲波炮」，行動部高級警司汪威遜解釋昨有人向警員射箭及彈珠，警方要保持一段距離處理事件，認為有關裝置能有效遠距離向暴徒傳遞訊息，不過有關人士似乎未有聽從，更有激烈反應，故暫時不再採用。

被問到高院有關俗稱《禁蒙面法》的《禁止蒙面規例》的判決，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，現時開始會暫停有關《禁蒙面法》的執法，到有新進展時才再作跟進。

至於有記者日前疑遭警員以海綿彈射穿背囊，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，當時有個別人士拒絕聽從警方指示，更有個別記者與警員有身體接觸，而該記者轉身離開。警方就有關警員的調查方向將包括射海綿彈的目的，是否希望驅散、藉以發出警告，或是冀為警員製造安全距離等，重申西九龍總區正深入調查。

另醫管局表示，由今日凌晨零時起，截至下午5時，因為示威衝突受傷送院傷者有66人，年齡介乎16至84歲，當中3男1女情況嚴重(1男1女在廣華院、2男在伊利沙伯醫院留醫)，其餘情況穩定或已出院。