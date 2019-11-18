修例風波：失業率升至3.1%　餐飲業成重災區創逾6年新高

修訂《逃犯條例》風波持續逾5個月，重創旅遊、餐飲及建造等行業。根據政府統計處今日(18日)發表今年8至10月的統計數字顯示，經季節性調整失業率及就業不足率由7月至9月，分別為3.1%和1.2%，其中餐飲業更成為重災區，創下逾6年來的高位。

與今年7至9月比較，8月至10月期間總就業人數由3,855,400人，下跌至3,843,800人；同期的總勞動人口由3,975,700人下跌至3,969,300人，減少約6400人。失業人數（不經季節性調整）由7至9月的120,300人上升到8至10月的125,400人，增加約5100人；同期的就業不足人數亦由41,500人上升至45,900人，增加約4400人。

勞工及福利局局長羅致光指出，隨着經濟情況繼續惡化，勞工市場進一步放緩，總就業人數的按年跌幅擴大，「與上一個期間比較，大部分行業的失業率有所上升。與消費及旅遊相關行業的失業率進一步上升至5%，為2017年年初以來的最高水平。其中，從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位；建造業的失業率顯著惡化」。

羅預期，由於愈趨暴力的本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大的上升壓力。