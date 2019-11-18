石棺藏屍案次被告自辯　稱曾多次借錢交首被告助「滾大佢」

荃灣石棺藏屍案今午(18日)於高院續審，次被告劉錫豪於出庭自辯。案發時只有20歲的劉稱自己並非三合會成員，且沒有結交三合會成員，他在完成中四後有教跳舞及靠跳舞表演維生，平均每月收入約1.1萬至1.4萬港元，案發前亦非等錢洗要問人借錢。

劉稱自14歲時已認識首被告曾祥欣，並認為曾會當他是好朋友。不過於2014年底，曾曾要求他向財務公司借貸，曾會用以替他炒股票幫他賺錢，又稱劉不用還款，只需專心跳舞。曾又稱識人可在未來日子捧紅劉，劉相信其說話並借了5萬港元交給曾，並填寫其家人作為擔保人，曾則交回2000港元給他，其餘則稱幫他買股票「滾大佢」

劉稱從無收過任何股票單據，每次問曾有否賺錢，他均說「滾大緊」。直至2015年9月，劉又3度照曾說話再向財務公司借貸，每次2萬至3萬港元，每次曾都會交回千多港元給他。曾稱會大手入市，幫劉賺多些錢。劉指他從沒有還款，其後他與家人均收到要求還款的信件及電話，他與家人亦因此吵架。

劉指曾叫他不用理會該些追數電話，又稱「人哋公司做下樣」，並指遲些就不會再追，因他「會叫人做嘢」；曾又稱買了一個單位，叫他搬來與其同住，因家人就欠錢一事罵劉「再留係度亦無出色」，曾稱「橫掂我都要捧紅你」，劉最終於2015年9月搬到涉案單位與曾同住。劉指最初3個月，曾要求給他每月4000港元，其後叫他不用再「畀錢」，而家中的食物及酒水大多數由曾支付。