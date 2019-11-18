修例風波：《禁蒙面法》被裁違憲　法律界料或引發人大釋法

高等法院原訟庭今(18日)頒下書面裁決，裁定俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》違反《基本法》下的憲制架構，而《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）部分條文，不符合相稱性。綜合法律界人士分析，法庭並非一刀切指不可訂立禁蒙面法，而是認為今次的立法範圍太闊，預料律政司會就裁決提出上訴，若上訴至終審法院亦凡未能推翻今次裁決，或有需要尋求人大釋法。

執業大律師龔靜儀認為，高院的裁決值得商椎，她指連月來大批蒙面人士進行示威衝擊，甚至縱火破壞，危害社會安寧及人生安全，不認同禁蒙面法的條文超乎合理所需，反之是有實際需要立法，相信律政司會提出上訴。若終審法院最終維持原判，或有需要尋求人大釋法，釐清條文原意及相關法律觀點。

執業大律師陸偉雄則指，現時的裁決不是終極裁決，有機會被上級法院推翻，若最終裁決對政府有利，便毋須尋求人大釋法，一切需視乎案件日後裁決而定，現時考慮應否釋法屬言之尚早。

香港大學法律學院首席講師張達明分析，法庭並非一刀切指不可立禁蒙面法，而是認為特首在無經諮詢、無經立法程序下貿然制訂法例，涉及的範圍太闊，不符合憲制下的合比例性，所以裁定違憲。

自香港回歸以來，全國人大常委會曾先後5次釋法，最近一次涉及2016年10月，梁頌恒及游蕙禎在立法會宣誓就任期間涉辱華及宣揚港獨，引發宣誓風波，人大就《基本法》第104條進行釋法，並解釋有關公職人員宣誓的原則、形式及內容，結果導致6名民主派人士喪失立法會議員資格。