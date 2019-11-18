修例風波：紅隧被毀巴士轉行東西隧　研究免費渡輪過海

香港理工大學暴力衝突不斷，附近一帶道路包括紅隧被毀，短期內無法通行，交通嚴重受阻。政府今日(18日)傍晚召開記者會，運輸及房屋局局長陳帆表示，紅隧設施已受嚴重破壞，短期未能開通，當局已與相關公共交通營辦商討，經東隧或西隧的巴士會加強班次，8條紅隧巴士線將會轉行東隧或西隧，大埔及北區會增加5條巴士線來回市區。當局已與渡輪營辦商研究，冀盡快開通紅磡、九龍城分別往返灣仔的服務，因屬特殊安排，不另收費。

保安局局長李家超再次呼籲暴徒和平離開理大，又指政府已組成包括社署人員、政府臨床心理學家的團隊，將會進入理大協助16歲以下人士，陪同他們離開校園及陪同前往警署辦理手續。他批評暴徒襲擊救護車搶去被捕人士，而昨日(17日)有人更開車撞警員，是等同恐怖分子襲擊行為。

教育局局長楊潤雄指，現時多間大學因受到破壞及被黑衣人佔領，大學需提早結束學期。現時當局要評估整體交通情況，料中小學及部分特殊學校可以在周三(20日)復課，特殊學校及幼稚園要停課至下周日(24日)，局方會盡快公布復課日期。

保安局長李家超呼籲目前在理工大學的人要和平離開校園。李指如有人在離開學校時攜帶汽油彈，警方亦會使用相應的武力回應。李又指，多數人士在被捕後會有掙扎，甚至出現搶犯的問題，警方必須完全控制被捕人士，又指拘捕現場很多時候都有危險，例如警員被掟磚攻擊，警方帶走被捕者時要按實際情況處理。

政務司司長張建宗則表示，下周日舉行的區議會選舉是近年最大型的選舉，當局已動員兩萬名公務員協助，希望選舉能公平、公正、誠實、有序和安全地舉行。他又指，政府唯一能做的是提供安全的環境，始終需要市民心平氣和、雙方合作，形容為「探戈都要兩個人跳」。

對於理工大學昨日起發生的衝突，張建宗表明警方並沒有「攻入去(理大)」，希望黑衣人能按警方指示離開，只要大家不作任何暴力，警方會確保安全離開，又指希望在事件結束後能展開對話。