政Whats噏：蔣麗芸問到徐德義同醫生口啞啞

今日(18日)係支援癌症病患者事宜小組委員會第1次會議，主席蔣麗芸一開始問在座4名委員需唔需要再選正副主席，4人都無意見，陳凱欣仲舉起交叉手勢，蔣麗芸唔使1分鐘就連任主席。個會開咗唔夠半個鐘，就得番蔣同另1名建制派女議員，兩個人追住食物及衞生局副局長徐德義同醫管局醫生狂問，問到班醫生口啞啞！

建制派女議員問醫管局爭幾多個腫瘤科醫生，預計未來需要幾多個醫生，徐德義答佢無相關數字。嗰位女議員就話有無搞錯啊，指政府淨係識做埋啲研究同報告，病人又點等到足夠嘅醫生呢？蔣麗芸都有問依家究竟係乳房造影設備唔夠，定操作嘅醫護人手唔夠，醫管局聯網服務總監醫生楊諦崗只係答咗句醫生未必夠，楊都未講完，蔣就好心急咁插嘴打斷楊：「一早都話你哋唔夠醫生架啦！又唔引進海外醫生，依家大學都關門，啲人幾時培訓到出嚟啊！」搞到楊只可以好尷尬咁笑笑口回應。

去到最後20幾分鐘，陳凱欣終於返嚟加入問問題戰團。陳話雖然做完大腸癌手術後存活率高咗，但手術後消耗品洗費都貴，政府會唔會有資助。徐德義話現時消耗品並無明確途徑立項資助，但政府都會幫助經濟有困難嘅人士。陳又問政府可唔可以完善網上腫瘤科醫生資訊，等市民容易啲搵到可以去睇邊個醫生，不過徐話醫生資料發放要小心，因為可能涉及宣傳。