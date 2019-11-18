修例風波：港鐵14站提前晚9時關閉　佐敦及尖東站已閂

港鐵表示，今天(18日)較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後，今晚7個站將會繼續關閉。包括：油麻地站、尖沙咀站、紅磡站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站，列車不停上述車站。

而由於車站外有突發情況，西鐵線尖東站需要關閉，西鐵線目前只維持柯士甸站至屯門站的列車服務。荃灣線佐敦站已關閉，列車不停有關車站。東鐵線現時可維持旺角東站至太和站，及上水站至羅湖/落馬洲站；太和站至上水站則暫停服務。

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，14個車站將於今晚9時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括葵芳站、旺角站、黃埔站、黃大仙站、觀塘站、銅鑼灣站、西灣河站、香港大學站、沙田站、元朗站、馬鞍山站、沙田圍站、將軍澳站、坑口站。

因應機管局及政府要求，今晚11時起至尾班車，機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站；九龍站市區預辦登機服務晚上10時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。

港鐵又表示，因鐵路設施在11月繼續被暴徒嚴重破壞，使服務續受嚴重影響，因此將向持有11月份全月通加強版的乘客，贈予價值100港元的現金購物券；至於港鐵都會票持有人經登記及核實後，可延長該車票餘下車程的有效期多40天。