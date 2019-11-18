政Whats噏：何君堯譴責林卓廷議案獲批

立法會議員何君堯一向係議會中嘅惹火人物，言行同樣出位，繼早前入稟起訴3名泛民議員誹謗，今次又喺議會中採取行動，對其中一名泛民議員提出譴責議案。

立法會會議議程中已經有兩項針對何君堯嘅譴責議案，分別係基於7月21日喺元朗西鐵站嘅事件，以及何曾經喺立法會中形容女議員「食慣洋腸」。不過佢就作出反擊，用番同一招對泛民議員提出譴責議案，就係對住同樣喺7月21日出現喺元朗嘅議員林卓廷囉。

何君堯認為林行為不檢，煽惑群眾參與非法集會、打鬥或暴動，仲依據影片編製時序表，形容林卓廷有4次挑釁行動。佢所編嘅時序表非常詳盡，列出影片時間同形容內容，中英對照，連有途人講粗口都引述埋，中文就以粗口拼音「DLLM」、「DL」去代表，但英文就原句「Fxxk You」咁寫，單係呢個準備工作已經睇得出佢嘅毅力。

而何君堯呢份譴責議案獲議員容海恩、姚思榮同潘兆平聯署，亦都已經獲得立法會主席梁君彥批准，載列喺周三(20日)立法會會議嘅議程上。不過，現時會議有大量議程積壓，幾時開始到審議都未知喇。