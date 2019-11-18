走私逾千隻大閘蟹供圍村「蟹宴」　司機認罪候懲

香港海關與食物環境衞生署於上月進行聯合行動，在落馬洲管制站破獲今年首宗走私大批大閘蟹案，在一輛入境私家車內檢獲5箱逾400隻大閘蟹，惟涉事男司機在案發的4天後變本加厲，在同一管制站走私逾1000隻大閘蟹。警誡下，涉案男子承認走私大閘蟹以供新界圍村村民的「蟹宴」之用。案件今(18日)在粉嶺法院再訊，被告承認兩項輸入未列艙單貨物罪。裁判官把案件押至12月2日，以索取被告的背景及醫生報告，被告須還押候懲。

控罪指，42歲的被告張永基於今年10月2日，報稱司機，在落馬洲管制站走私446隻大閘蟹。他另被控於10月6日在落馬洲管制站走私1053隻大閘蟹。

案情顯示，10月2日當晚8時，被告乘坐友人的私家車經落馬洲管制站回港，該私家車被海關抽選作檢查。經登車搜查後，關員檢獲5箱逾400隻大閘蟹，估計市值約9000港元。警誡下，被告招認走私大閘蟹，他是免費為他的叔叔把一批大閘蟹，由深圳走私到香港。他稱，該批大閘蟹是要運往廈村及元朗一帶的圍村，以供村民享用「蟹宴」。

4天後，被告重施故技，他安排友人駕駛私家車，接送他經落馬洲管制站回港，惟私家車再次被海關抽選檢查。被告展示貨單，訛稱只攜有10隻大閘蟹，但關員在該私家車上，檢獲13籃及3袋共逾1000隻大閘蟹，估計市值約2萬港元。被告當場被捕，在警誡下他稱，該批大閘蟹是他在深圳以6000港元購買，並打算把大閘蟹送往某一圍村，供近200名村民享用。