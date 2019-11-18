政Whats噏：網上引述錯誤消息　陳沛然叫Fact Check

噚日學生同警察喺理工大學大戰，好多人都好擔心，網上亦有唔少圖片、資訊滿天飛，令人好混亂。今日(18日)網上就流傳一張WhatsApp截圖，話理大入面嘅醫療隊全部被捕，仲話係立法會醫學界議員陳沛然（Pierre）講嘅，又話係一手消息，班醫生、護士同急救員全部都被告暴動。Pierre澄清呢個消息唔係佢講，而被捕急救員人數同控罪都未明，叫大家唔好亂轉貼消息。

Pierre今日喺Facebook發文，請各位發出文字圖片前要先查證，唔好亂轉貼消息，以免造成混亂同恐慌。Pierre話佢就親身去到警署門口Fact Check，確實有急救員被捕，人數未明，都未知控罪，不過有律師。Pierre又教大家Fact Check包括盡量搵一手料、提供可以令人信服嘅人證物證，仲要不恥下問。

為咗令大家分清楚邊啲先係佢發放嘅消息，Pierre將議員網站放上Facebook，表示佢嘅消息同文字，都以呢個議員網站為準，網站入面嘅博客係佢寫嘅，網站都係佢親手製作，而Facebook嘅文字都會喺網站博客記錄。至於其他消息包括電話短訊轉載Pierre講乜乜乜，都唔準確。佢又話呢兩日都無答任何記者嘅問題，因為佢都要時間同空間查證，去Fact Check喎。