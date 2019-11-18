政Whats噏：香港立立亂　立會搞民生難過政治

持續超過5個月嘅示威浪潮未有減退，更有不斷升溫之趨勢，社會陷入半癱狀態，而立法會情況亦不遑多讓，唔少委員會進度龜速，想用民生去救火似乎難上加難喇！

立法會已經復會超過一個月，但距離正常運作仍有一大段距離，齋睇內務委員會選足6次都未選出正、副主席就係最佳例子，但出事嘅委員會又點止內會一個呢，有議員就大嘆，而家立法會入面，想搞民生比搞政治難，好似望落社會反彈大嘅禁蒙面法，最少5年前社會已經有討論，立場清晰分為支持同反對，唔似得其他民生項目，可以有多個選項咁複雜，變相難有共識有排拗，而示威浪潮爆發前已經爭議不斷嘅垃圾徵費就係其中一例，相信現時政治氣氛下，分分鐘傾嗰時拉埋周街雜物堵路嘅政治問題去講，變相上到大會都有排拉囉。

環境局上年已經向立法會提交《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》，訂明市民要以指定垃圾袋掉垃圾，違例者將被罰款，計劃一出已經飽受批評，當時已經睇淡草案會被拉倒，但政府似乎死心不息希望推動呢項被視為減廢重要一環嘅計劃，喺今個非常混亂嘅立法年度已經開咗一次會，亦都訂咗第二次會議時間，態度進取。

不過，上星期就有議員率先放棄，成為草案委員會成立11個月以來，首名退出嘅委員，講嘅係身兼行政會議成員葉劉淑儀。佢直言立法會陷入膠着狀態，好似公務員加薪遲遲都未處理到，而且又有好多政治議程有待處理，好似彈劾、讉責、解除議員職務等，坦言今個會期前完成審議垃圾徵費並唔容易。

然而，葉劉就話退出原因並非因為睇淡立法工作，而係會議多數喺星期一舉行，但自己需要為翌日進行嘅行政會議作準備，影響到草案委員會嘅出席率，純粹因為時間衝突而退出啫！

至於草案委員會副主席何俊賢就話，委員會對政府執法、擔心垃圾圍城等有疑問，對政府信任度唔夠高，批評政府以往抱有「過咗海就係神仙」嘅態度，未來點樣贏取議員信任至為關鍵，直言政府有大把意見要去聽同接受喇！面對咁惡劣嘅前景，唔知環境局局長黃錦星選擇頂硬上抑或棄械投降呢？