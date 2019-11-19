修例風波：多名校長入理大勸降　有學生步出校園登記後放行

【01:35】一行約30人的學生，被帶到紅館旁邊的警察防線。

【01:23】有示威者在理大Z座附近的天橋放火。

【01:05】部分學生在校長陪同下步出理大，接受警方檢查及登記身份，之後獲放行。

理大校內混亂情況至深夜仍然持續，昨晚（17日）11時許，理大校園D座呂志和樓外一堆雜物被焚燒，並傳出多下爆炸聲，火勢不斷加強，煙霧衝天，並不斷散開至校園外。大樓外牆不斷被炸開，燃燒爆炸近15分鐘，有消防員從外圍射水制止火勢。

與此同時，多名中學校長到理大校園與留守人士及學生溝通勸降，有學生堅決留守，但深感對校長感抱歉而痛哭。另有留守人士批評校長是「篤灰者」，「連自己學生都保護唔到。」

昨日深夜，香港中學校長會及香港輔導教師協會發聲明，指校長代表經與警方協調之後，作出以下安排：學生如18歲以下，可到特定位置由校長接走，警方不拘捕，拍照和記下身分證資料後，可直接離開回家；警方保留追究的可能。但18歲以上人士會立即拘捕，校長可陪同拘捕過程。律師會到登記地點協助。