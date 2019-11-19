東方日報A1：高院判違憲　重挫特首《緊急法》

特首於十月初引用《緊急情況規例條例》（簡稱《緊急法》）訂立俗稱《禁蒙面法》的《禁止蒙面規例》，引發多宗司法覆核訴訟。高院原訟庭罕有地安排兩名法官共同審理案件，並於昨頒下判決書，裁定《緊急法》授權特首會同行會在僅出現「危害公安」情況作為立緊急規例的依據，是屬違反《基本法》，而《禁蒙面法》禁止市民在不屬非法集結的情況下蒙面，亦屬對個人自由作出不合比例的限制，同屬違憲。法庭押後至明日聽取律師陳詞，再決定合適判令。政府發言人回應指，法庭未作出任何命令，由於案件尚在進行，政府現階段不宜作出評論。警方則表示會暫停禁蒙面法執法。

判決書指《緊急法》授權特首會同行政會議制訂緊急規例，名義上雖屬附屬法例，但實際性質卻與正式法例無異。況且《緊急法》賦予特首極大權力，可訂立其認為符合公眾利益規例，範圍並無限制，有關規例可判違反者終身監禁，更可修改或廢除正式法例，當中提到的「危害公安」情況，定義亦十分模糊和廣闊。立法會雖有權在規例實行後加以審核，但只有特首本人可將規例廢除。因此《緊急法》恍如將特首變成另一個立法機關，與《基本法》中涉及特首、行政會議及立法會的職權的規定相違背。

判決書亦提及，今次特首是引用《緊急法》中「危害公安」作為立例依據，不涉《緊急法》另一依據「緊急情況」，原訟庭因此不就「緊急情況」作為立例依據有否違憲作裁斷。

至於《禁蒙面法》雖原訟庭同意，鑑於目前形勢，政府訂立《禁蒙面法》是有其正當社會目的，而所定規例亦與達到有關目的有合理關連，但原訟庭裁定規例對公民權利的限制不合乎比例。例如，因有參與者未遵守條件而令集會變成未經批准的集結、或者按《公安條例》合法進行的集會遊行，對於該些向來和平有序的集會來說，禁蒙面的規定便超出合理比例，屬於違憲。此外，禁蒙面法授權警察可要求蒙面者除去蒙面裝備，拒絕除去者可被罰款判監的規定，亦是超過合理比例，因此亦屬違憲。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨在記者會中表示，現時開始會暫停有關禁蒙面法的執法，直到有新進展時才作跟進。他又指由十月至今只有三宗案件單純涉及禁蒙面，當中只有一人被落案控告，且未到審訊階段。警方會再與律政司作商討。

立法會《禁止蒙面規例》小組委員會昨午召開會議，因應原訟庭判決，多名民主派議員認為應立即解散小組委員會。律政司署理高級助理法律政策專員（人權）樂逢源在會上表示，一般來說如有法例被判違憲，政府便不會根據被判違憲的法例去執法。保安局副局長區志光則表示，需要時間研究判決書和徵詢法律意見。

案件編號：HCAL 2945,2949/2019

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