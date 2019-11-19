網民熱話：女僱主睡褲離奇消失？ 女傭外遊相揭真相

工人姐姐住進家中，自然想搵個信得過的人，否則隨時引賊入屋。近日就有女僱主在網上大吐苦水，指稱從外傭一張外遊照中，發現已失去的睡褲。網民看後大表同情，更語帶無奈說：「唔係偷你屋企貴重嘢已經好好。」

相信是失竊僱主本人的網民LC Queenie前日（17日）於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱對姐姐偷睡褲一事感到非常「惡心」。貼文解釋，自己是由姐姐一張外遊相發現「贓物」：「今日終於見到賊贓，就係着喺佢身上嘅格仔短褲」，又指「其實係條睡褲嚟，我瞓覺着...見到佢真係想嘔！睡褲都偷...」。從圖片可見，該名外傭身穿一件藍色格仔短褲，在澳門拍攝，狀甚開心。

網民看過後大表無奈：「衫褲鞋襪(被偷)都好難避免」；亦有僱主分享自己經歷：「同我姐姐一樣喎，攞咗我頂帽出去帶，帶完放番原位」，有網民其後回應：「原來大家都係睇佢哋FB先揭發事件」，情況似乎相當普遍。

網民有話說：

Ring Yung：想問你哋其實放假有冇check佢bag

Lui Kung：有相證明埋，可以報埋入境嗎？

Moon Moon：有咩出奇偷睡褲，我之前姐姐蠢到偷我貴眼鏡放假用，用完唔抹乾淨，仲識放返原位。

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