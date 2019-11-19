修例風波：政府指至今約600人離開理大　三分一人未成年

政府表示，截至今早(19日)約600人離開理大，其中約200人屬未成年，估計目前仍有約百多人留守。對於過去幾天暴徒匿藏於理大，令紅隧暫停運作近兩周、尖沙咀及紅磡一帶恍如戰場，與警方協調下，為解決事件提出兩大原則，一是非常希望事件和平解決，呼籲在理大校園的人士按指示有序離開；第二是以人道、人性化方式處理受傷及未成年人士，其後再作跟進調查或拘捕。

政府強調要做到這兩個原則，主導權在校內人士手上，需要他們配合，只要他們主動自首，一定不會受到武力對待。

對於激進網民在上周發起三罷，政府指大規模堵路、破壞社會秩序及危害市民人身安全，多區滿目瘡痍，幾間大學更成為重災區，被暴徒佔領，破壞令人慘不忍睹，需要長時間復修。政府又指好多武器都在校園內製造，有大學發現幾千個未用過汽油彈，及有化學實驗室危險品被偷走，對有大學成為兵工廠感到震驚，校園成為練兵場，例如以泳池天台訓練衝擊或襲警行為等，但認為不是所有佔領校園的暴徒都是學生，相信只有少部分是學生，認為情況嚴重。