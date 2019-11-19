出租房協單位收14宗申請　明年推放盤資訊平台

房屋協會推出經優化後的「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許業主出租整個未補價單位或個別睡房，昨(18日)起接受合資格業主申請，至今共收到14宗業主申請，當中5位為出租計劃2018的現有持證業主，申請更新證書；另有9位新申請人，分別來自房協(2位)及房委會(7位)轄下項目的業主。租客的申請日期定於2019年12月9日至20日。

房協亦擬明年初推出「網上資訊平台」，為已獲發「業主證書」及「租客證書」的合資格人士提供資訊交流平台。業主可於平台上提供其可供出租單位的訊息及資料(資料需經房協審核)，例如放盤物業的地區、屋苑名稱、面積、租金及聯絡方法。準租戶可於平台上瀏覽資料，或在平台上載其「搵樓」資料，例如入住人數、可負擔租金、聯絡方法等，方便業主聯絡及商議。房協不會參與租賃商議，參與計劃人士亦可透過物業代理進行租賃安排。

另外，「業主證書」的持有人亦可將單位交予社聯進行出租安排，租金由社聯及業主自行議定。社聯會以「二房東」身份承租整個單位，然後再將單位出租或分租予「租客證書」持有人，運作模式與社聯的「社會房屋共享計劃」類似。建議租金不多於家庭收入的25%或綜援家庭的租金津貼上限，以金額較低者為準。社聯會透過與不同專業團體的合作，協助進行如單位勘察及租務等事宜。

至於房協上月14日推出的「長者業主樓換樓先導計劃」，讓60歲以上長者業主，持有資助出售單位10年以上，可以免補價在第二市場出售單位，房協指截至11月15日共收到3宗申請，現正審批。