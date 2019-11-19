修例風波：環保署煞停玻璃樽回收　憂成汽油彈工具

修例風波中，示威者製作汽油彈作破壞及反擊武器成為常態，當中多以玻璃樽製作。環保署指鑑於近日社會暴力違法事件不斷升級，基於社會大眾及玻璃管理承辦商前線員工安全的考慮，政府決定暫時停止廢玻璃容器回收服務，並收回設置在各回收點的玻璃樽回收桶，並因應社會情況，適時恢復有關服務。

有廢玻璃樽回收承辦商近日指接獲環保署通知，因考慮到近日情況，要求回收商全面暫停回收玻璃容器，亦要減少設在公眾地方的玻璃樽回收桶數目。環保署回覆時證實相關安排，指玻璃樽是一種容易破碎的可回收物料，若不適當處理，容易構成危險，因應較早前的社會情況，政府委聘的兩間玻璃管理承辦商在今年7月已開始作出相應安排，加強管理各回收點，遷移部分在公眾地方的玻璃樽回收桶至合適的地點。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指，本地現時每日產生約300公噸的廢玻璃樽，即約60萬空樽，如果全數棄置在堆填區將造成龐大負擔，他理解政府擔憂，但對一刀切做法感失望，他認為酒店、樓上酒吧、私人屋苑或偏遠地區的回收樽被擅自取走的風險較低。回收商部分玻璃樽依靠拾荒者提供，若突然全面停收會破壞回收鏈，日後難短期內重建回收鏈。