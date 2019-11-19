修例風波：催淚彈瀰漫　伊院醫護轟管理層安排失當

一群自稱伊利沙伯醫院的前線醫護向醫院管理局高層發信，指周日(17日)晚上，伊利沙伯醫院外發生激烈警民衝突，油尖旺區多條行車線和往來醫院的主要道路受阻，警方多次於毗鄰伊利沙伯醫院的加士居道施放催淚氣體，有職員在急症室內和電梯大堂聞到催淚煙霧的氣味，因而感到氣喘、眼睛刺痛、頭痛等不適，亦有正懷孕的員工在工作期間因感到不適而需即時申請病假。

信件指，當晚有下班的職員在離開醫院途中遭受「水炮車」攻擊，求診人士需冒着重重催淚煙霧往來醫院，險象環生。有上班的夜更同事無法準時回院報到，亦有需轉院至香港兒童醫院的急症病人亦因而受到延誤。

前線人員向管理層匯報醫院內情況，但僅獲告知需留守直至接更同事回院。管理層在當晚亦沒有因應當時院內受催淚化學物污染後，為院內工作的同事和求診者提供適當防護措施，亦沒有向公眾公告醫院遭受的困境和求診病人所面對的潛在危機。直到翌日(18日)晚上始啟動應急措施，將非緊急的急症病人轉介到其他聯網急症室。

該批前線員工對管理層當晚所作的安排感到非常失望和強烈不滿，批評後知後覺，遲遲不作出合適安排和調動，罔顧病人、家屬、前線人員的安危，要求立即為醫院範圍內受污染程度進行全面評估和調查，徹底為醫院內的設施進行除污和淨化，向警方交涉，要求公開現時所用的催淚氣體、胡椒噴劑、顏色水劑的成分。