衰足四年半　壹傳媒未止血蝕3.1億　股價瀉近兩成

黎智英旗下壹傳媒業績連續四年半錄得虧損！股價周二(19日)開市不久即瀉19%，低見0.255港元，較歷史高位累積下挫逾九成。

該公司最新公布，截至今年9月底止上半年度，錄得股東應佔虧損逾3.12億元，按年擴大約9%，而過去4年半累蝕逾18億元。過去九年半以來，公司累計虧損更逾26億元。

據壹傳媒業績報告，公司主要業務都錄倒退，上半年總收益按年跌近16%。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損按年擴約31%至6500萬元，印刷業務虧損擴3%至逾2.45億元。公司不派發中期息。

公司在業績報告內解釋，業務錄得虧損，主要是由於經濟放緩及公司核心市場香港及台灣存在不確定因素，導致廣告商的支出更為審慎。此外，公司的數碼業務面臨線上程式化廣告的劇烈競爭，報紙流通量下降削弱了印刷業務的創收潛力。

印刷業務方面，上半年度總收益為3.31億元，較去年同期減少10.5%，該分部佔公司總收益59.5%。至於該分部虧損擴大，其中一個主要原因是期內公司報章的廣告收益減少。

香港《蘋果日報》發行量在2019年4月至9月期間，平均淨發行量為每日約9.12萬份，按年減11.7%。上半年度《蘋果日報》總收益中，廣告收益佔2140萬元，按年顯著減34.2%。

《台灣蘋果日報》的廣告收益及發行收入雙雙下跌，分別按年減少約20.8%及6.1%，金額分別只有6940萬元及4750萬元。

於今年9月30日，帳面值總額約3.58億港元之公司台灣物業已抵押予多家銀行，換取其獲授銀行融資。

展望下半年，壹傳媒稱香港及台灣經濟局勢將持續不明朗及面臨下滑風險。香港的社會動盪迫使大量廣告商延後推廣活動及收緊開支。台灣經濟因中美貿易戰及執政黨與北京的關係緊張而飽受下行壓力，令廣告開支減少，所有該等因素將繼續對公司的利潤造成影響。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，壹傳媒推出內容付費訂閱制度，實質收益絕對有限，而且網上付費內容與其報紙銷售互相競爭，無形中因加得減。他又認為，公司虧損連年，直言投資者有其他更好選擇。