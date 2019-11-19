7.28港島衝突44人涉暴動　3人另涉違法藏無線電通訊器

7月28日的中上環警民衝突中，有44人被控暴動罪，他們今日(19日)分3案在西九龍法院再訊。控方申請修改控罪內容及對3名被告加控無牌管有無線電通訊器具罪。案件轉介區域法院，但聆訊地點安排在西九龍裁判法院，於12月10日由區院法官處理。被告准保釋候訊，期間不得離港及要交出旅遊證件。

首宗案件涉及3名被告，分別是湯偉雄(38歲)、杜依蘭(41歲)及李宛叡(17歲)。3人同被控於今年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。湯、杜另被控在西源里非以通訊事務管理局批給的牌照行事，管有1套無線電收發機。辯方指，控方目前仍未能準確指出被告參與暴動的情節，控罪書顯示3名被告身處西源里的「掘頭巷」中，有警員目睹被告正嘗試翻爬石牆逃脫。辯方又稱當時被告身處巷尾，惟示威活動在德輔道西發生。

另一宗案件涉及24名被告。首控罪經修改內容為，眾被告於今年7月28日在西邊街和皇后街之間的德輔道西一帶，連同其他人參與暴動。被告莫卓煇另被控在上址襲擊執行職務的總督察鄧智兆。被告徐慶鈞被加控在皇后街管有1套無線電收發機。

據知，警方在部分被告身上搜出對講機，若對講機的頻道超出一定限制，或會違反通訊事務管理局的《電訊條例》。