涉摸女乘客臀部　休班港鐵車長稱曾舉高雙手

一名休班港鐵車長涉嫌於本年6月在港鐵車廂非禮一名女乘客，他早前否認一項猥褻侵犯罪，案件今日(19日)在觀塘法院開審。事主在庭上認出被告，並指對方事發時曾先後2次觸碰其臀部，形容「第一次係摸，第二次係揸！」裁判官裁定案件表證成立，被告出庭自辯承認當時曾經過事主身後，為避免身上物品碰到對方而惹爭議，故雙手同時舉高至膊頭。

31歲被告劉韋辛，2017年加入港鐵，他被控於本年6月19日在港鐵鰂魚涌站往油塘站的列車非禮女子X。女事主X作證指事發時她在車廂，面向座位屏風，左手拿滑浪板，右手攜有黑色袋。列車幕門甫關上，見被告從左邊第二個座位站起，從她的身後走過，「我feel到有隻手喺我左邊屁股停留1至2秒。我有啲驚，向前行近一步。」

X憶述對方見狀又向前走近，期間更踩到她的右邊鞋踭。「之後又feel到佢用手掂我右邊屁股，有一下揸的感覺」，形容該次感覺「強烈好多」，又指當時車廂不算人多，回頭一看時，「好確實見到被告隻左手離開嗰一下」，被告隨即「閃」到不設座位的傷殘人士位置。X上前質問，被告否認，X向他稱「你掂咗我兩下點會唔知」。

她擬按緊急掣求助，惟見列車即將埋站，遂帶同被告到油塘站並向港鐵職員求助，被告未有嘗試逃跑。X稱當時被告心口揹着背囊，右邊提着環保袋及長傘，辯方盤問時她被問到會否是其他物品碰到其臀部，X指「唔認同，但有可能」。警方口供紙上2次觸碰均以「摸」形容，警員今出庭時稱，以「摸」來描述是根據其記憶而寫上。

被告自辯時指，他在北角站上車，坐的座位左邊是屏風，並非如事主所言，坐在左二的座位上。當時列車駛至鰂魚涌站時，他見到一群長者上車，於是讓座，期間曾經過X小姐身邊，但因避免物品「揈到人」，故雙手同時舉高至膊頭。