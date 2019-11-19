消委會加入内地消費維權平台　打擊跨境網購陷阱

網購日趨普遍，惟遇上消費糾紛時往往因地域因素而難以處理。消費者委員會去年接獲近5000宗網購投訴，今年首10個月就錄得3672宗。為加強消費者的保障，消委會與中國消費者協會(中消協)昨日(18日)達成合作協議，透過加入中消協「電商消費維權直通車平台」計劃，將處理跨境消費投訴的事宜。

相關計劃將與內地主要網購電商合作，包括淘寶、京東等，讓這些電商能直接處理投訴，加快處理的時間，讓一些爭議較小的個案能適時解決。根據計劃，一旦發生與已參與計劃的網購電商相關消費糾紛，只要符合計劃定明的受理條件，消委會便會將投訴詳情，上載至直通車平台的數據系統作進一步處理。

參與的網購電商可以直接從系統獲取有關投訴詳情，並直接接觸投訴人處理相關投訴，待個案成功解決後，透過系統將處理個案的結果，送交消委會作為紀錄。若個案未能成功解決，則會經系統交還消委會處理或備案。

而是次的合作協議特別加入私隱保障條款，確保所有投訴人的個人資料，按照兩地相關法規，只會用作處理投訴及相關用途，務求完善對投訴人的個人資料及私隱的保障。